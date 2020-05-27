Израиль пытался спасти жизнь политика, чья страна не признает еврейское государство

Израиль предпринял беспрецедентные попытки спасения жизни высокопоставленного чиновника Судана. Как известно, между странами нет дипломатических отношений, но последние полгода между Хартумом и Иерусалимом наметилась так называемая "оттепель".

Состояние здоровья советника ухудшилось несколько дней назад , после того как ей поставили диагноз коронавирус.

В понедельник, 25 мая, из аэропорта имени Бен-Гуриона в Хартум вылетел самолет с медицинским персоналом и оборудованием. На борту также находился высокопоставленный израильский дипломат, занимающийся укреплением связей между Хартумом и Иерусалимом.

По данным израильского телевизионного канала, вылет самолета был согласован лидерами двух стран.

Сначала предполагалась эвакуация советника суданского правительства в Израиль для оказания медицинской помощи. Но затем стало ясно, что состояние здоровья не позволяет транспортировать пациента, и были предприняты необходимые медицинские действия на месте. К сожалению, они не принесли ожидаемых результатов, женщина скончалась.