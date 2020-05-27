Китай «обезопасил» Гонконг

Высший законодательный орган Китая - Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) - одобрил резолюцию о разработке законопроекта об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что голосование о резолюции состоялось в последний день работы третьей сессии ВСНП. Согласно резолюции, законопроект будет разработан парламентским комитетом ВСНП и без участия Законодательного совета Гонконга включен в Приложение 3 Основного закона города - аналога Конституции.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США могут ввести санкции против Китая, если Пекин с помощью законопроекта о национальной безопасности "захватит" Гонконг. "Мощный" ответ Китаю за Гонконг обещал и лично Трамп.

В КНР же заявили, что вопросы взаимоотношений Пекина и автономного района Гонконг относятся ко внутренней политике страны, в которую не имеет права вмешиваться ни одно государство в мире.

В самом Гонконге продолжаются антикитайские протесты.