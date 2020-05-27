Задержаны организаторы собачьих боев на Апшероне

Несколько дней назад в социальных сетях были распространены видеозаписи с собачьими боями, организованными неизвестными лицами.

Сотрудник пресс-службы МВД лейтенант полиции Зейни Гусейнов сообщил журналистам, что вопрос был немедленно взят под контроль МВД, ведется расследование.

«В результате неотложных мер, проведенных сотрудниками полиции, установлены личности каждого из шести человек, запечатленных на этих видеозаписях. Четверо из них - жители Баку Руфат Бадалов, Гусейн Алиев, Мурад Штаев и житель Губадлинского района Метлеб Алиев, в настоящее время проживающий в Сумгаите. Принимаются меры по определению ответственности за совершенное ими деяние и в зависимости от его результата будет дана правовая оценка. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по задержанию еще двух человек», - сказал З.Гусейнов.

Также установлено, что видеозаписи, распространенные в соцсетях, были сделаны в сентябре 2019 года на территории Апшеронского района.