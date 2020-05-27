В Турции ответили на заявление греческого министра

«Позорно называть Турцию «варваром» тем, кто бессовестно поступают с невинными людьми на границе, на виду у всего мира. Греческое государство сначала должно отказаться от своего «варварства», - заявил Аксой.

По словам Аксоя, заявление греческого министра показывает, что вместо диалога он выбирает политику напряженности в отношении Турции и вводит общественность в заблуждение, манипулируя внутриполитическими мотивами.

«Мы призываем к разумным поступкам греческих лидеров, действующих по принципу «Враг моего врага – мой друг», - добавил представитель турецкого МИД, отметив, что в докладах международных правозащитных организаций содержатся факты открытого нарушения греческой стороной основных прав и свобод беженцев.

«Греция должна уважать права беженцев и не подвергать их насилию и жестокому обращению, Кроме того, те, кто считает себя колыбелью цивилизации, обязаны уважать и тех, кто не разделяет с ними язык и религию», - подчеркнул Аксой.