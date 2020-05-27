Великобритания возглавила мировой рейтинг смертности от коронавируса

Великобритания сильнее других стран страдает от пандемии коронавируса - в стране наблюдается самый высокий уровень смертности среди 19 государств, которые обнародуют схожую статистику. Об этом сообщает газета Financial Times на основе изучения подобных данных.

Согласно информации издания, после 20 марта этого года в Соединенном Королевстве отмечено на 59 537 смертей больше, чем в среднем представлено в ежегодной статистике, что "указывает на то, что вирус прямо или косвенно стал причиной смерти 891 человека на 1 млн человек".

На данном этапе пандемии это самый высокий уровень смертности, чем в любой другой стране, публикующей всесторонние качественные данные, в том числе США, Италии, Испании и Бельгии. По увеличению числа смертей в сравнении со средним уровнем смертности Британия также опережает все остальные европейские страны, уступая по этому показателю в мире только США, отмечают авторы статьи.

В других странах, таких как Китай, Бразилия и Россия, которые также сильно пострадали от пандемии коронавируса, "уровень смертности намного ниже, чем в Великобритании". Данные свидетельствуют о том, что важным фактором в данном случае "стали сроки введения карантина", указывается в публикации. В Германии и Норвегии ограничительные меры были введены на начальном этапе массового распространения коронавируса, британское же правительство в этом случае выжидало дольше.