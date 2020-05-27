В Хачмазе скончался мужчина, нанесший себе травмы при задержании

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 27 мая сотрудниками Хачмазского районного отдела полиции, у жителя города Хачмаз Мирали Айдамирова изъяты наркотические вещества героин и метамфетамин.

Как сообщил журналистам начальник пресс-службы МВД полковник полиции Эхсан Захидов, во время задержания М.Айдамиров принялся биться головой об землю, в результате чего получил различные телесные повреждения.

По словам Захидова, пострадавший был немедленно доставлен сотрудниками полиции в Хачмазскую центральную районную больницу: "Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь Мирали Айдамирова не удалось, он скончался в больнице. В настоящее время по факту в прокуратуре Хачмазского района проводится расследование".

М.Айдамиров ранее был осужден за незаконный оборот наркотических средств.