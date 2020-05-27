Коронавирус продолжает бушевать в США и Бразилии

Рекордный суточный рост числа инфицированных - почти 20,6 тыс. человек - отмечен и в Бразилии. Общее количество заразившихся коронавирусом в крупнейшей стране Южной Америки превысило 400 тыс. человек, пишет ТАСС.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе данных федеральных и местных властей США, в стране из-за коронавируса умерли 100 442 человека - это самый высокий в мире показатель. Соединенные Штаты лидируют и по общему количеству заразившихся - почти 1,7 млн человек.

Бразилия из-за рекордно высоких темпов распространения инфекции в считанные дни вышла на второе место в мире по количеству инфицированных: к настоящему времени в стране выявлено почти 412 тыс. случаев заражения. За минувшие сутки в стране зарегистрировано более тысячи летальных исходов, общее количество умерших достигло почти 25,6 тыс. человек.

Высокие темпы распространения инфекции сохраняются в Мексике: за минувшие сутки выявлено более 3,4 тыс. новых случаев заражения, 463 человека умерли. Общее число летальных исходов составило почти 8,6 тыс., а количество заразившихся превысило 78 тыс. человек.

В целом Америка остается эпицентром пандемии коронавируса: по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на этот регион приходится почти половина от общемирового количества инфицированных, а суточные темпы роста числа заразившихся значительно выше, чем в Европе и Азии.