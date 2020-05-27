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Американские НПО работают против Азербайджана и Израиля и получают серьезные средства на эту деятельность. Об этом говорится в материале, опубликованном влиятельным изданием Newsweek. "Израилю не привыкать к двойным стандартам. Некоторые правозащитные группы также приняли на себя обязательство выделять Израиль, но при этом закрывать глаза на нарушения и преступления, совершенные другими странами", - отмечает автор статьи, президент Центра Хаима Саломона Пол Миллер. В отличие от Израиля, Армения - этакая «милашка» в мире НПО, отмечает издание.

"Сара Лия Уитсон - бывший директор отделения Хьюман Райтс Вотч и еще недавно управляющий директор по исследованиям и политике в Институте Куинси (поддерживается Джорджем Соросом – ред.) является ярким примером таких двойных стандартов. Обе эти группы (HRW и Институт Куинси) были резкими критиками израильского правительства - но абсолютно игнорировали другие территориальные конфликты, такие как многолетний конфликт между Арменией и Азербайджаном. У Уитсон, по-видимому, нет никаких сомнений относительно строительства незаконных поселений в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, который оккупирован Арменией, что подтверждается несколькими резолюциями ООН. В 2018 году она провела сбор средств для Армянского национального комитета, организации, проводящей переселение армян на эти земли, и рассматривает Карабах как "неотъемлемую часть армянской родины"", - подчеркивает Newsweek. Тем не менее Уитсон уже давно пропагандирует враждебность к Израилю, поразительно игнорируя при этом ее собственную давнюю поддержку армянской оккупации Нагорного Карабаха. Такое поведение может быть описано только как когнитивный диссонанс. Уитсон далеко не одинока в своем лицемерии, пишет Newsweek. "Фонд братьев Рокфеллеров (RBF) заявляет, что он стремится "содействовать социальным изменениям, способствующим более справедливому, устойчивому и мирному миру", но финансирует неправительственные организации, которые пропагандируют бойкот и санкции против Израиля. К слову, президент Армении и глава RBF встретились в феврале 2019 года, чтобы обсудить возможности сотрудничества", - говорится в статье. Издание приводит и другие примеры двойных стандартов в отношении Азербайджана со стороны международных НПО. "Ранее в этом году в докладе, опубликованном Фондом защиты демократий (FDD), подчеркивались "более глубокие проблемы в международной системе" в отношении выборочной критики со стороны правительств и НПО. Согласно отчету, Армения "столкнулась в основном с символическим противодействием оккупации Нагорного Карабаха, без каких-либо конкретных санкций или принудительных действий. Резолюции Совета Безопасности ООН осудили "перемещение большого числа мирных жителей в Азербайджанской Республике "и оккупацию территории Азербайджана". Но они воздержались от прямой идентификации агрессора", - напоминает Newsweek.