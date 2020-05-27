В Казани переболевшего коронавирусом старика «подбросили» соседям

В Казани местная жительница рассказала о том, как скорая помощь пыталась «подбросить» ей пожилого соседа, которого выписали из больницы из-за нехватки мест.

По словам женщины, на днях из Республиканской клинической больницы привезли ее 86-летнего соседа. Было поздно, у мужчины не было ключей, дома - никого, пишет Московский комсомолец.