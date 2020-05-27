В Казани переболевшего коронавирусом старика «подбросили» соседям
В Казани местная жительница рассказала о том, как скорая помощь пыталась «подбросить» ей пожилого соседа, которого выписали из больницы из-за нехватки мест.
По словам женщины, на днях из Республиканской клинической больницы привезли ее 86-летнего соседа. Было поздно, у мужчины не было ключей, дома - никого, пишет Московский комсомолец.
Соседка рассказала журналистам, как «человек в медицинской форме» сказала, что вынуждена оставить старика в подъезде, «мест нет в больнице, и попросила пустить его к нам». На вопрос, не болел ли дедушка коронавирусом, «человек в медицинской форме» ответила отрицательно и ретировалась, сунув хозяйке квартиры справку из больницы. В бумаге было указано, что несколько тестов старика на COVID-19 дали положительный результат.
По ее словам, пенсионера в итоге забрал племянник, она же пыталась писать жалобы на действия врачей, которые привели в ее квартиру, где есть дети, больного коронавирусом.