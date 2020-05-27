Летняя погода установится завтра: 37 градусов
Завтра, 29 мая, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, утром местами туман, ветер умеренный южный, сообщает Национальная служба гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 18-20, днем 25-30, в Баку ночью 18-20, днем 27-29 градусов тепла.
Атмосферное давление понизится с 761 до 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 40-45%.
В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако в некоторых предгорных районах ожидаются грозы, дожди, есть вероятность выпадения града. Утром туман, ветер умеренный западный. Температура воздуха ночью 15-20, днем 32-37 тепла, в горах ночью 7-12, днем 15-20 градусов тепла.