Алиевы на открытии жилого комплекса для вынужденных переселенцев
Сегодня в Гарадагском районе Баку состоялось открытие построенного для вынужденных переселенцев жилого комплекса "Гобу Парк-3".
Как сообщает пресс-служба главы государства, президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии.
Ознакомившись с комплексом, президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с группой вынужденных переселенцев.
Глава государства выступил на встрече с речью.