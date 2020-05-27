Алиевы на открытии жилого комплекса для вынужденных переселенцев

Сегодня в Гарадагском районе Баку состоялось открытие построенного для вынужденных переселенцев жилого комплекса "Гобу Парк-3".

Как сообщает пресс-служба главы государства, президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии.

Ознакомившись с комплексом, президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с группой вынужденных переселенцев.

Глава государства выступил на встрече с речью.

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