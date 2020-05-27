Чем ближе подходит азербайджанский газ к европейскому потребителю, тем больше разговоров на региональном газовом рынке, особенно в российских СМИ. Европейцы теряют интерес к российскому газу – «Южный поток» канул в историю, такая же участь грозит и «Северному потоку 2», Польша отказалась от транзита газпромовского газа… Свою долю внесла и пандемия коронавируса. Потери «Газпрома» здесь измеряются десятками процентов. Заполонил европейский рынок газ со всех концов света, а цена на него упала до минимума.

«Газпрому» трудно, и не только в Европе. По итогам марта поставки российского газа в Турцию упали в 7 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года — с 1,418 млрд кубометров до 210 млн кубометров. А по сравнению с 2018 годом поставки упали в 14 раз. Таким образом, Турция, ранее занимавшая второе место среди крупнейших клиентов «Газпрома», находится во втором десятке с объемом закупок меньше, чем у Литвы. Резко подешевевший сжиженный газ (СПГ) оказался в состоянии выдерживать конкуренцию с поставками по трубопроводу и даже выигрывать ее. Но все же основной рынок – Европа, которой газ оказался не нужен.

Не только российскому газу худо на еврорынке. По прогнозам Bloomberg, в июле европейские покупатели могут отменить до 60% контрактов на поставку сжиженного природного газа из США. Да, американский газ оказался не нужен Европе из-за снижения спроса и роста запасов в хранилищах. Ожидается, что отмена во второй летний месяц коснется 35-45 грузов, что больше, чем отменилось в июне. Отмечается, что американские компании по производству СПГ уже работают себе в убыток из-за нехватки спроса и обрушения цен. В связи с этим отмена поставок может продолжаться как минимум до октября, пока у европейских хранилищ не будет возможности освободить место для новых партий.

Да, помимо стремительно дешевеющей нефти до последнего месяца падала и цена природного газа. На спотовых площадках Европы цена газа в апреле-мае падала ниже сорока долларов за тысячу кубометров. А это уже ниже цены газа в некоторых областях России, приграничных с Европой. В апреле в европейской экономике ситуация стала хуже и сильнее падение спроса на топливо и другое сырье, необходимое для производства. Правда, тогда уже было ясно, что падение цен на сырьевых рынках продлится еще 1-2 месяца, а затем - после снятия карантина в странах - спрос в мировой экономике начнет восстанавливаться.

Но свое дело пандемия сделала - доход «Газпрома» от экспорта газа рухнул в I квартале на 51,6% в годовом выражении - до 6,81 млрд долларов. Физический экспорт газа упал на 24,2% - до 46,6 млрд кубометров. А средняя экспортная цена газа снизилась в марте на 9% к показателю в феврале - до 125 долларов за 1 тысячу кубометров. Для примера, в январе показатель составлял 162 доллара, а в феврале — 139 долларов. Как же на этом фоне смотрится «Южный газовый коридор» по доставке азербайджанского газа с месторождения Шахдениз в Европу, стоимость которого составляет около 40 млрд долларов?