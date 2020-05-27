Азербайджанский газ в Европе ждут с нетерпением наш комментарий
Чем ближе подходит азербайджанский газ к европейскому потребителю, тем больше разговоров на региональном газовом рынке, особенно в российских СМИ. Европейцы теряют интерес к российскому газу – «Южный поток» канул в историю, такая же участь грозит и «Северному потоку 2», Польша отказалась от транзита газпромовского газа… Свою долю внесла и пандемия коронавируса. Потери «Газпрома» здесь измеряются десятками процентов. Заполонил европейский рынок газ со всех концов света, а цена на него упала до минимума.
«Газпрому» трудно, и не только в Европе. По итогам марта поставки российского газа в Турцию упали в 7 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года — с 1,418 млрд кубометров до 210 млн кубометров. А по сравнению с 2018 годом поставки упали в 14 раз. Таким образом, Турция, ранее занимавшая второе место среди крупнейших клиентов «Газпрома», находится во втором десятке с объемом закупок меньше, чем у Литвы. Резко подешевевший сжиженный газ (СПГ) оказался в состоянии выдерживать конкуренцию с поставками по трубопроводу и даже выигрывать ее. Но все же основной рынок – Европа, которой газ оказался не нужен.
Не только российскому газу худо на еврорынке. По прогнозам Bloomberg, в июле европейские покупатели могут отменить до 60% контрактов на поставку сжиженного природного газа из США. Да, американский газ оказался не нужен Европе из-за снижения спроса и роста запасов в хранилищах. Ожидается, что отмена во второй летний месяц коснется 35-45 грузов, что больше, чем отменилось в июне. Отмечается, что американские компании по производству СПГ уже работают себе в убыток из-за нехватки спроса и обрушения цен. В связи с этим отмена поставок может продолжаться как минимум до октября, пока у европейских хранилищ не будет возможности освободить место для новых партий.
Да, помимо стремительно дешевеющей нефти до последнего месяца падала и цена природного газа. На спотовых площадках Европы цена газа в апреле-мае падала ниже сорока долларов за тысячу кубометров. А это уже ниже цены газа в некоторых областях России, приграничных с Европой. В апреле в европейской экономике ситуация стала хуже и сильнее падение спроса на топливо и другое сырье, необходимое для производства. Правда, тогда уже было ясно, что падение цен на сырьевых рынках продлится еще 1-2 месяца, а затем - после снятия карантина в странах - спрос в мировой экономике начнет восстанавливаться.
Но свое дело пандемия сделала - доход «Газпрома» от экспорта газа рухнул в I квартале на 51,6% в годовом выражении - до 6,81 млрд долларов. Физический экспорт газа упал на 24,2% - до 46,6 млрд кубометров. А средняя экспортная цена газа снизилась в марте на 9% к показателю в феврале - до 125 долларов за 1 тысячу кубометров. Для примера, в январе показатель составлял 162 доллара, а в феврале — 139 долларов. Как же на этом фоне смотрится «Южный газовый коридор» по доставке азербайджанского газа с месторождения Шахдениз в Европу, стоимость которого составляет около 40 млрд долларов?
Греческий участок Трансадриатического трубопровода (TAP) уже полностью завершен, проведены все испытания, несколько месяцев назад участок был заполнен техническим газом. А 20 мая в рамках тестового запуска трубопровода первая партия газа из Азербайджана достигла территории Албании. Это большое событие и для Албании, и для Евросоюза, а тем более для Азербайджана. Несмотря на распространение пандемии коронавируса, работы по трубопроводу продолжаются в соответствии с графиком. До завершения строительных работ на территории Италии остались считанные месяцы. И если не произойдет каких-либо чрезвычайных ситуаций, считают специалисты, в течение этого года все работы по TAP могут быть завершены. И он будет покрывать 33% потребности в газе Болгарии, 20% - Греции, примерно 10,5% - Италии.
Тем временем и цены на газ на торговых площадках Европы подскочили выше 50-60 долларов за тысячу кубометров после остановки транзита по газопроводу Ямал-Европа. Правда, текущая цена также намного ниже безубыточности любого поставщика газа, включая «Газпром». Рентабельный уровень продажи газа в Европу, в частности для российской компании, находится на уровне 100 долларов за тысячу кубометров. Но в условиях падения глобального спроса растет также поток излишков СПГ на европейский рынок, что еще больше ужесточает конкуренцию и осложняет ситуацию.
Да и пандемия стала слабеть. Экономика Европы стала оживать, теперь ей потребуются новые и колоссальные объемы энергоресурсов. Особенно велики аппетиты германских промышленников. Через два года здесь закроют все атомные станции, а в 2038 году — все угольные электростанции. Освободившиеся ниши не смогут удовлетворить ветряки и солнечные батареи. К тому же в самой Европе, в Нидерландах и Норвегии сокращается добыча природного газа, поэтому в обозримом будущем спрос в Европе на газ будет расти, здесь хватит места и для азербайджанского, и для российского газа. Да, трудно предсказать судьбу «Северного потока 2», который несет больше политический, нежели экономический характер. В отличие от него ТАР здесь ждут с нетерпением, у него изначально не было серьезных препятствий. А пока пандемия уходит, уступая место для азербайджанского газа.