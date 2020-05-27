Украину предупредили о риске второй волны коронавируса
Украинские ученые прогнозируют риск второй волны эпидемии коронавируса в Украине, если граждане выйдут с карантина слишком быстро.
Межведомственная рабочая группа представителей Национальной академии наук Украины, Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и Национальной академии медицинских наук Украины провела исследования и пришла к выводу, что до 13 июня количество новых случаев коронавируса будет постепенно уменьшаться до 380 в сутки, передает РИА Новости.
Прогноз на следующие недели предусматривает медленное угасание эпидемии, однако, по мнению ученых, возможна вторая волна эпидемии при увеличении социальной активности населения.
По последним данным, в Украине число случаев заражения коронавирусом превысило 22 тыс. За время пандемии выздоровели 8 439 человек, число летальных случаев составило 669. C 11 мая в Украине ослабили ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса. Власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров. 22 мая стартовал второй этап, на котором в стране возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады.