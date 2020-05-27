В самоизоляции россияне стали экономить на всем, кроме еды

В период введенных в России ограничений люди стали экономить на одежде, средствах по уходу, товарах для творчества и транспорте. Траты выросли только на продовольствие, говорится в исследовании, которое провел сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по заказу «Коммерсант.Деньги».

Специалисты опросили 1600 человек со всех округов страны. В период самоизоляции 44% россиян снизили расходы на покупку одежды и обуви. Почти 40% сократили бюджет на транспорт. На косметику стали меньше тратить 37%, а на товары для хобби – почти треть россиян. При этом почти 40% респондентов говорят, что траты на продукты выросли.

Россиян, которые говорят о росте трат на услуги связи и ЖКХ, вдвое больше, чем тех, кому удалось на этом сэкономить.

При этом количество респондентов, которые стали больше расходовать на самообразование, превышает количество тех, кто сократил эту статью расходов.