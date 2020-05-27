Над Турцией взорвался яркий объект фото; видео
В ночь на 28 мая в небе над Турцией взорвался вероятный метеорит. Об этом сообщает Daily Sabah.
Footage shows a supposed meteorite falling from the night sky, witnessed by people in northern Turkey.pic.twitter.com/Ps1LVsbEOO— DAILY SABAH (@DailySabah) May 27, 2020
Согласно информации, предполагаемый метеорит был виден в нескольких провинциях на севере Турции. Полиция провинции Трабзон подтвердила, что свидетелями был замечен "светящийся шар".
По словам очевидцев, светящийся объект был виден в нескольких провинциях, включая Артвин, Эрзурум, Сивас, Тунджели, Ардаган и другие.