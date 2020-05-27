Новый лидер сепаратистов и Пашинян обсуждают интеграцию Карабаха с Арменией
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Ереване провел первую официальную встречу с новым лидером карабахских сепаратистов Араиком Арутюняном, сообщает «Спутник Армения».
Премьер считает, что после выборов «президента» в Карабахе созданы все предпосылки для реализации стратегических, долгосрочных проектов.
В свою очередь лидер карабахских сепаратистов выразил готовность разделить эту «важную миссию и ответственность». Он назвал интеграцию с Арменией одним из важных компонентов его работы на новом посту. Арутюнян сообщил, что уже сейчас есть планы по созданию специального комитета по интеграции.
"У нас есть задачи в сфере безопасности и экономики. Мы учитываем, конечно, и специфику Карабаха, и особое внимание к нему. Мы ожидаем и вашей непосредственной поддержки, вернее, продолжения той поддержки, сохранения тех темпов содействия, которое вы оказывали все эти годы", - сказал Арутюнян.