В Китае указали на новые проблемы с США

Двусторонние отношения Китая и США в последнее время сталкиваются с новыми проблемами и вызовами, которые нуждаются в урегулировании, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

«Это правда, что в настоящее время отношения Китая и США столкнулись с новыми проблемами и вызовами. Обе страны выигрывают от сотрудничества и теряют от конфронтации. Налаживание китайско-американских отношений отвечает интересам обеих стран», – цитирует ТАСС главу правительства КНР.

Ранее Китай не позволил США устроить в СБ ООН заседание по Гонконгу. До этого госсекретарь США Майкл Помпео заявил Конгрессу, что Гонконг более не сохраняет значительную степень автономии по отношению к КНР. Президент США Дональд Трамп также выразил недовольство действиями Пекина, который разработал законопроект о защите нацбезопасности в Гонконге.