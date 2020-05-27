Государственные мужи Азербайджана и России обсуждают сотрудничество в студии Гусмана

В информационном агентстве ТАСС проходит пресс-конференция в онлайн-формате, посвященная перспективам развития отношений между Россией и Азербайджаном.

В мероприятии принимают участие заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, первый заместитель председателя Милли Меджлиса (парламента) Азербайджанской Республики Али Гусейнли, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Бочарников, Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюльоглы и президент Российского государственного гуманитарного университета, президент Общества дружбы "Россия - Азербайджан", член-корреспондент РАН Ефим Пивовар.

Модератором пресс-конференции выступает первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Прямую трансляцию пресс-концеренции можно посмотреть по следующей ссылке.