Саудовская Аравия поэтапно выходит из карантина

В Саудовской Аравии начата отмена ограничений, действовавших на пике эпидемии коронавирусной инфекции. Соответствующее решение приняло несколько дней назад МВД королевства с одобрения короля Салмана бин Абдул Азиза, передает NEWSru.co.il.

С 28 мая комендантский час сокращен до периода с трех часов дня до шести утра, однако в границах своего района разрешается выходить на улицу и в это время. Отменен запрет на поездки в другие населенные пункты. Открылись магазины и торговые центры, однако места, где обеспечить социальное дистанцирование невозможно, такие как парикмахерские и спортзалы, остаются закрытыми.

Новые постановления не распространяются на Мекку.

Министерство труда и социального развития сообщило, что на данном этапе могут вернуться на работу работники частного сектора.