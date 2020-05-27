Азербайджан и Беларусь могут начать совместную переработку нефти

Азербайджан и Беларусь могут наладить совместную переработку нефти в рамках развития сотрудничества в энергоотрасли, заявил посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов в интервью госагентству БелТА.

"Думаю, по мере развития ситуации объем поставок можно будет увеличивать, но это уже будут обсуждать наши нефтяные компании. Для этого найдены соответствующие прочные механизмы. Возможно, здесь появятся и другие формы сотрудничества. Например, в Беларуси может быть налажена совместная нефтепереработка и последующая продажа продукции на рынок третьих стран", - сказал посол.

"Но это только как пример. Главное, что Азербайджан уже имеет возможность поставлять нефть в Беларусь на постоянной основе", - сказал дипломат, добавив, что дальнейшие вопросы сотрудничества в энергоотрасли, возможно, будут обсуждаться во время визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Азербайджан, который ожидается в этом году.