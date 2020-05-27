Генпрокуратура об убийстве в Гяндже

В результате неотложных следственно-оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками городской прокуратуры и полиции Гянджи, 26 мая был задержан и привлечен к следствию подозреваемый в умышленном убийстве Асима Юсубова его знакомый, ранее судимый Ильхам Мамедов (1960 г.р.).

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, И.Мамедов во время допроса в присутствии защитника признался, что совершил убийство в ходе конфликта на почве межличностных отношений. В настоящее время продолжаются следственные мероприятия.

Напомним, 26 мая приблизительно в восемь часов в Гяндже на улице Тебриз, 48, где проживал местный житель Асим Юсубов (1959 г.р.), было обнаружено его тело со следами ран, характерных при нанесении колюще-режущими предметами. В Гянджинской городской прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана.