Песков: Коронавирус - реальная штука

Новый коронавирус — это «реальная штука», а выдумкой его могут считать только те, кто не хочет осмотреться вокруг или изучить информацию о пандемии. Так прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сам переболевший COVID-19, опрос ВШЭ, согласно которому 23% назвали пандемию коронавируса выдумкой заинтересованных лиц, а еще 9,6% — что опасность вируса преувеличена.

Как сообщает «Интерфакс», Песков подчеркнул, что такие люди не оглядываются вокруг, чтобы посмотреть, сколько людей болеют и как болеют. Также они не желают что-нибудь почитать о пандемии.

На вопрос о решении мэра Москвы Сергея Собянина, который в порядке эксперимента разрешит москвичам с 1 июня гулять по графику, Песков ответил, что не хочет вторгаться в круг полномочий глав регионов. Он добавил, что Москва приняла на себя «самый мощный удар эпидемии» и при этом продемонстрировала «один из лучших в мире показателей эффективности противодействия инфекции».

Напомним, Песков 12 мая сообщил, что заразился коронавирусом и находится в больнице. Переболела также его жена Татьяна Навка. Ее выписали 21 мая, Пескова — 25 мая. После выписки он сказал, что две недели будет восстанавливаться и работать из дома.