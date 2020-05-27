В Иране изо дня в день растет число зараженных коронавирусом

В Иране от коронавируса из почти 144 тысяч инфицированных от болезни излечились около 113 тысяч пациентов, сказал глава минздрава ИРИ Киануш Джаханпур.

"За прошедшие сутки удалось выявить 2 258 новых случаев заражения коронавирусом по всей стране. Общее число заболевших достигло 143 849. Выздоровели 112 988", - уточнил он, передает РИА Новости.

По его словам, за прошедшие 24 часа скончались 63 человека, всего число жертв коронавируса достигло 7 627, передает РИА Новости.

Накануне в Иране было зафиксировано 2 080 случаев заражения коронавирусом, 26 мая - 1 787.