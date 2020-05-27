Отмечается, что стрельбу открыл владелец ломбарда, когда участники акции начали кидать камни и грабить торговые точки. Кроме того, протестующие подожгли магазин автозапчастей. Демонстранты разграбили несколько продуктовых и винных супермаркетов, подожгли магазин автозапчастей и другие здания.

В США акция протеста в городе Миннеаполис (штат Миннесота) из-за смерти темнокожего мужчины переросла в беспорядки. В результате один человек погиб, передает ТАСС со ссылкой на местную прессу.

Мэрия Миннеаполиса запросила помощь национальной гвардии США, чтобы справиться с возникшими беспорядками. Как передает телеканал CBS, местные силы правопорядка не справляются с ситуацией, которую губернатор штата Тим Уолз уже назвал "чрезвычайно опасной".

В Миннеаполисе на этой неделе прошли демонстрации после публикации в интернете видеозаписи. На кадрах виден процесс задержания темнокожего Джорджа Флойда по подозрению в том, что он пользовался фальшивыми документами. Белые полицейские надели на афроамериканца наручники, повалив его на дорогу. Один из них надавил мужчине коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать. Тем не менее стражи порядка это проигнорировали. Спустя несколько часов афроамериканца доставили в больницу, где он скончался.

Накануне четверо стражей порядка, участвовавших в задержании Флойда, были уволены. ФБР приступило к расследованию скандального дела, а президент США Дональд Трамп поспешил заявить, что власти разберутся в этой ситуации и виновные понесут наказание.