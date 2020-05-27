Норвегия заявила о бесполезности карантина

Власти изучили информацию о заболевших пневмонией COVID-19 и тех, кто просто заразился коронавирусом. Оказалось, что в середине марта, когда власти ввели карантинные меры, Норвегия находилась на пике заболеваемости. После этого число заражений постепенно уменьшалось.

Норвегия проанализировала данные о числе заражений в стране и выяснила, что карантин был бесполезен. Такое заявление опубликовано в издании The Spectator.

Директор Норвежского института общественного здравоохранения Камилла Столтенберг отметила, что, скорее всего, можно было обойтись и без введения жесткого карантина.

«Вместо этого мы могли бы оставить границы открытыми и просто соблюдать меры предосторожности, чтобы замедлить распространение вируса», — подчеркнула она.

Власти страны также подсчитали, какой урон был нанесен сфере образования: из-за закрытия школ потенциальный доход выпускников снижается. По мнению Столтенберг, школы были недостаточно хорошо подготовлены к переходу на дистанционное обучение.

По последним данным, в Норвегии 8401 случай заражения коронавирусной инфекцией, 235 человек погибли, а 7727 — вылечились. В начале мая правительство начало ослаблять карантинные меры.