Путин и эмир Катара обсудили ситуацию с нефтью и ЧМ-2022

Президент России Владимир Путин провел сегодня телефонные переговоры с эмиром Катара Тамимом Аль Тани, сообщает сайт Кремля.

«Обсуждались актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Дана высокая оценка достигнутому уровню сотрудничества, прежде всего, в энергетической и инвестиционной сферах. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие всего комплекса российско-катарских связей», — говорится в сообщении.

Стороны обменялись мнениями по ряду ключевых международных тем, включая ситуацию на мировых рынках углеводородов, а также достигли договоренности о налаживании сотрудничества между министерствами здравоохранения двух стран в вопросе борьбы с коронавирусом и о продолжении взаимодействия по подготовке чемпионата мира по футболу, который пройдет в ноябре-декабре 2022 года в Катаре.