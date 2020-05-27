«Дело хакеров»: российского посла вызвали в МИД Германии
Российского посла в Берлине Сергея Нечаева вызвали в МИД Германии по делу о хакерской атаке на Бундестаг, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Staatssekretär @MiguelBergerAA verurteilte für die 🇩🇪 Bundesregierung im Gespräch Bo Netschajew @RusBotschaft den Hackerangriff auf den 🇩🇪 #Bundestag aufs Schärfste. BuReg setzt sich für Nutzung von EU-Cybersanktionsregime gegen Verantwortliche ein: https://t.co/59EmCEL2om— Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) May 28, 2020
"Со ссылкой на ордер на арест российского гражданина Дмитрия Бадина, выданный генеральным прокурором 5 мая 2020 года, российский посол был проинформирован о том, что федеральное правительство в Брюсселе использует режим киберсанкций ЕС против лиц, ответственных за нападение на Бундестаг Германии, в том числе господина Бадина", - сообщили в МИД.
Генеральная прокуратура ФРГ объявила в международный розыск гражданина РФ Дмитрия Бадина по подозрению в участии в кибератаке на сети Бундестага в 2015 году. Немецкие правоохранительные органы полагают, что Бадин является членом хакерской группы Fancy Bear. Предполагаемого российского хакера также разыскивают агенты Федерального бюро расследований США.