«Дело хакеров»: российского посла вызвали в МИД Германии

Российского посла в Берлине Сергея Нечаева вызвали в МИД Германии по делу о хакерской атаке на Бундестаг, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Со ссылкой на ордер на арест российского гражданина Дмитрия Бадина, выданный генеральным прокурором 5 мая 2020 года, российский посол был проинформирован о том, что федеральное правительство в Брюсселе использует режим киберсанкций ЕС против лиц, ответственных за нападение на Бундестаг Германии, в том числе господина Бадина", - сообщили в МИД.

Генеральная прокуратура ФРГ объявила в международный розыск гражданина РФ Дмитрия Бадина по подозрению в участии в кибератаке на сети Бундестага в 2015 году. Немецкие правоохранительные органы полагают, что Бадин является членом хакерской группы Fancy Bear. Предполагаемого российского хакера также разыскивают агенты Федерального бюро расследований США.