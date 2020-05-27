В Китае заявили, что вспышка коронавируса не закончилась

Вспышка коронавируса в Китае еще не закончилась, поэтому важно сохранять бдительность, чтобы предотвратить распространение заболевания, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

«Коронавирус по-прежнему распространяется в мире. Что касается Китая, то эпидемия в стране еще не закончена. Есть новые случаи заражения. Многие ученые призывают сохранять бдительность, чтобы предотвратить повторные вспышки», – передает ТАСС его слова.

Ранее в Китае разработали систему, прогнозирующую распространение нового коронавируса в мире, к настоящему времени на сайте представлены данные на июнь.