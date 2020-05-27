Наследный принц Японии шил защитные костюмы для медиков

Японский наследный принц Фумихито и его семья протянули руку помощи медикам, которые лечили пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией. Фумихито и его родственники лично шили защитные костюмы для врачей, пишет Asahi.

За пошив также взялись и сотрудники Управления Императорского двора. Принц Фумихито решил шить защитные костюмы после того, как стало известно об их нехватке в больницах Японии.

К костюмам были приложены записки со словами благодарности всем медиками, борющимся с COVID-19.