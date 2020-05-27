В Сальяне задержали убийцу жительницы Саатлы
В результате неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов полиции и прокуратуры, по подозрению в совершении убийства жительницы Саатлы, тело которой было найдено в водоканале в Сальяне, задержан 34-летний житель села Еникенд этого района, ранее судимый Рабиль Дадашев. Об этом сообщает региональный корреспондент haqqin.az.
Согласно информации, возбуждено уголовное дело по статье 120 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Азербайджана.