В Сальяне задержали убийцу жительницы Саатлы

Отдел информации

В результате неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов полиции и прокуратуры, по подозрению в совершении убийства жительницы Саатлы, тело которой было найдено в водоканале в Сальяне, задержан 34-летний житель села Еникенд этого района, ранее судимый Рабиль Дадашев. Об этом сообщает региональный корреспондент haqqin.az.

Согласно информации, возбуждено уголовное дело по статье 120 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Азербайджана.

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