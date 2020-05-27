Американский биолог Ольга Матвеева в интервью haqqin.az: «Человек может погибнуть от реактивного ответа иммунитета на ковид»

«Дорожную карту» жизни без карантина, но с коронавирусом могут подсказать люди, изучающие натуру ковида - вирусологи, роль и авторитет, которых в последние месяцы соизмерим разве что с учеными-физиками, создавшими атомную бомбу. С одним из таких исследователей – американским молекулярным биологом, основателем биотехнологической компании Sendai Viralitics LLC в США Ольгой Матвеевой беседовал haqqin.az .

Пока эпицентр пандемии СOVİD-19 смещается в западное полушарие Земли, страны, где вирус более-менее утихомирился, задаются вопросом о безопасном будущем. Всем понятно, что как минимум до конца этого года человечество будет жить в состоянии активной борьбы с коронавирусом. Европейские страны выходят из карантина, но заявляют о готовности к любому сценарию второй и, возможно, последующих волн заболевания. Но чтобы составить общие представления о безопасном будущем, прежде всего надо понять природу вируса, который за короткое время привел к многочисленным человеческим жертвам и самому большому социально-экономическому ущербу со времен Второй мировой войны.

- Бывший глава управления перспективных биомедицинских исследований и разработок американского минздрава Рик Брайт предупредил, что осенью 2020-го ковид может вернуться вместе с сезонным гриппом и это может стать самым темным и страшным периодом в современной истории. Как вам такой сценарий?

- К сожалению, такой риск есть. Специалисты Стэнфордского университета еще в феврале этого года провели исследование на присутствие разных видов вирусов у людей, поступающих в клиники с диагнозом COVİD-19. Так вот, они обнаружили, что у этих больных одновременно с ковидом наличествовали вирусы гриппа «А», «B» и некоторые простудные инфекции. Вообще это странное явление. Дело в том, что у вирусов есть способность подавлять размножение вирусов другого штамма. Это явление называется интерференцией. Когда человек заражается вирусом, в его организме вырабатывается вещество интерферон, которое подавляет производство других штаммов. Как правило, если человек болеет гриппом, то он не может заболеть другим простудным вирусом, потому что это не позволяет барьер, который связан с производством интерферона. Похоже, что в случае с ковидом этот механизм не работает. Видимо, у COVİD-19 настолько сильная способность борьбы с интерфероновой защитой, что он не только сам может размножаться, но и помогает размножению других вирусных патогенов в организме человека. Это уникальный случай. Очень плохо, когда человека атакуют два штамма вирусов. Мне недавно прислали исследования, связанные с коронавирусом собак, который сам по себе безвреден. Но если организм животного одновременно атакуют два штамма вирусов, скажем, парвовирус и собачий коронавирус, то это однозначно летально для собаки. Мне даже думать не хотелось бы, что такое станет возможным с человеком.

- Однако все чаще смертельно опасные инфекции переходят от животных к людям. СПИД - от африканских обезьян, птичий и свиной грипп, Эбола - от грызунов, коронавирус - от летучих мышей или панголинов. Получается, что межвидовой барьер уже перестает работать?

- Событие, когда вирус прыгает к человеку от животного, даже весьма далекому по виду, называется «зооноз». Происходит такая ситуация, когда вирус прекрасно жил в организме одного вида и вдруг перескочил в организм другого вида. Редко, но такое случается. Вирус животного, как правило, в человеке не может размножаться. Однако у вирусов есть своя программа, которая бесконечно переписывается, и порой самокопирование происходит с ошибками. Вот в результате такой генетической ошибки вирус из не приспособленного для жизнедеятельности внутри другого вида становится жизнеспособным. Это может быть комплекс генетических ошибок, который создает комбинацию жизнеспособного варианта. В истории человечества такие прыжки все время происходили. У всех на памяти вирус СПИДа. Существует и гипотеза, что давным-давно вирус кори тоже перешел от животного к человеку, при этом вполне возможно, что вирус кори у животного был не столь опасным. Люди все время обмениваются с животными вирусами. Это двусторонний процесс.

Интересно, что когда европейцы колонизировали Америку, то из Старого света на новый континент было привнесено много болезней, а вот в Европу оттуда гораздо меньше. Это было связано с тем, что европейцы были более устойчивы ко многим инфекционным заболеваниям. Однако почти половина коренного населения Америки вымерла от болезней европейцев. Такая вот биологическая загадка - почему все сработало в одну сторону, почему так сильно пострадали только индейцы. Дело в том, что у европейцев была многовековая скотоводческая традиция, европейцы одомашнили много животных. Скорее всего, именно поэтому иммунная система европейцев была знакома с вирусами, которые пришли от животных. Этот процесс проходил многие века. В течение сотен лет много людей погибало от вирусов животных. И выжили те, у кого иммунная система была лучше подготовлена к вирусам животных. В истории человечества это происходило и, видимо, будет происходить в будущем.

- Получается, что человечество поражает дефективный вирус. То есть если где-то сейчас произойдет сбой в РНК вируса какого-то животного, то он будет готов устроить новый кошмар для населения планеты?

- «Вирус» - довольно сложное понятие. Интеллекта у него нет. Он представляет собой что-то вроде конструктора, которым все время играет природа. Когда вирус сконструирован так, чтобы он мог от одного хозяина перепрыгнуть к другому, то с точки зрения природы и эволюции это победа, так как природа создала новое жизненное пространство для вируса, где он может размножаться. То есть для него зооноз становится выгодным, и он может тиражировать себя в другом биологическом виде.

- Cудя по всему, в мире все надежды сейчас возложены на коллективный иммунитет. До пандемии ковида были эпидемии гриппа, но люди знать не знали про коллективное заражение как метод искоренить инфекцию. Так всё же коллективный иммунитет - это миф, чтобы успокоить людей, или реальный способ избавиться от ковида?

- Групповой иммунитет - это всего лишь надежда на то, что не придется все время сидеть в карантине и глобальная экономика всё же не рухнет. Несомненно, коллективный иммунитет как способ остановить эпидемию научно оправданный фактор. Система прививок - тоже групповой иммунитет. Но проблема в том, что мы еще не знаем, насколько иммунитет переболевшего способен защитить его от повторного заражения. Мы еще не обладаем знанием, как долго длится иммунитет против COVİD-19. Не исключено, что из-за того, что мы еще многое не знаем о вирусе, вызывающем COVİD-19, наши надежды на спасение в коллективном иммунитете несколько преувеличены. Сейчас выясняется, что этот вирус способен меняться - принимать новое обличье и обманывать иммунитет.

В данный момент я занимаюсь проблемой, которая, говоря научным языком, называется антителозависимым усилением инфекции. Дело в том, что вирусы способны менять определенную часть генома и тем самым ускользать от иммунитета, становиться неузнанными для антител. В этом случае иногда иммунитет вместо того, чтобы уничтожить вирус, наоборот, создает условия для усиления инфекции. Возможно, что вспышка болезни Кавасаки среди детей в ряде европейских стран связана именно с этим явлением. Думаю, что дети бессимптомно переболевшие COVİD-19, столкнулись с повторным заражением. Возможно, это спорное мнение, но эту гипотезу надо проверить. Другая проблема заключается в том, что до сих пор не известно, сколько в мире людей переболело и имеют иммунитет.

Сейчас политики в сложной ситуации, когда вирус продолжает гулять по миру, а им надо что-то решать, чтобы сохранить экономику. В США, где я живу, снимают карантинные ограничения. Властям приходится лавировать для поддержки экономики, но с точки зрения пандемии снятие ограничений - небезопасное решение.

- Оксфордский университет США, лаборатории России, Китая, Великобритании и даже Таиланда обещают скорейшее создании спасительной вакцины. Кто и когда, на ваш взгляд, придет к этому первым?

- Вообще-то в создании вакцины есть много технических сложностей и проблем, связанных с изменчивостью вируса. Иногда создать вакцину по уже имеющимся наработкам чрезвычайно трудно. К примеру, до сих пор нет вакцины против ВИЧ/СПИДа или гепатита «С». В некоторых других случаях создать вакцину проще. Ковид относится к категории вирусов, в отношении которых делать вакцину очень сложно. У него много изменчивых элементов, которые затрудняют способность иммунитета узнавать и уничтожать ковид. Другая проблема - проверка эффективности вакцины, которая требует испытания боем. В США началась вторая фаза испытания вакцины. Но одними проверками на добровольцах безопасную вакцину не создать. На первый взгляд все кажется простым: сделали инъекцию добровольцам, проверили антитела – есть, побочных явлений – повышенной температуры, сыпи, головной боли и прочего - нет. Значит уже можно всех прививать и победить пандемию... Это совершенно не так. Мне кажется, что некоторые специалисты до конца не понимают, что все не так просто. Во-первых, нужны подтверждения способности вакцины защищать от инфекции на большой когорте людей. Во-вторых, необходимо подтверждение того, что при встрече с инфекцией у людей не появится антителозависимое усиление инфекции, чем и опасен этот вирус. Такое произошло с вакциной против лихорадки Денге, которая приводила к антителозависимому усилению инфекции. Поспешная, недостаточно проверенная на безопасность разработка вакцины может сослужить очень недобрую службу, как говорится, лить воду на мельницу антипрививочников. Если поспешно вывести на рынок вакцину и у каких-то людей появятся проблемы после вакцинации, то шумиха антипрививочников заглушит здравый смысл и люди вообще откажутся от вакцинации к какой бы то ни было инфекции. Так получилось на Филиппинах, где из-за проблем, появляющихся в результате вакцинации против лихорадки Денге, родители вообще перестали прививать детей, что привело к большим вспышкам кори. И если после прививки ковида некоторое количество людей особенно тяжело заболеет, столкнувшись с реальной инфекцией, то люди могут вообще перестать воспринимать вакцины как благо. Но поскольку на разработку вакцины выделены огромные средства и политическая ситуация давит на компании, они и раздают опрометчивые обещания сделать все быстро. Однако на разработку вакцин обычно требуются годы тяжелой работы.

- Директор по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Майк Райан на виртуальной пресс-конференции в Женеве заявил, что ковид, который уже заразил почти 5,5 млн и убил более 350 тыс человек, может стать эндемичным, как вирус, вызывающий СПИД. Он может остаться встроенным в человеческое сообщество, даже если будет найдена вакцина. «ВИЧ не исчез, но мы смирились с вирусом», - сказал Райан.

- Надеюсь, что COVID-19, в отличие от вируса иммунодефицита, не способен к персистенции, то есть вряд ли он может проникать в клетки организма и тканей и оставаться там в активном инфекционном состоянии. До сих пор в исследовании ковида мы персистенцию не обнаружили. Скорее всего, иммунитет реально побеждает коронавирус и часто даже бессимптомно. Но аналогию со СПИДом можно проводить в том плане, что вирус, возможно, способен размножаться внутри иммунных клеток. Если это так, то иммунная система может оказаться беспомощной и человек может погибнуть от реактивного ответа собственной иммунной системы. Питаю надежду, что будут найдены эффективные антивирусные препараты. С одной стороны, полагаюсь на абсолютное решение проблемы ковида с созданием вакцины, но в то же время опасаюсь, что колоссальное давление на политиков и тех, кто создает вакцину, может ослабить контроль за проверкой ее безопасности. Власти стран, в которых ведется работа над вакциной, могут вопрос безопасности прививок спустить на тормозах. Меня очень смутило сделанное примерно месяц назад заявление Дональда Трампа на пресс-конференции, где он, обращаясь к разработчикам вакцины, сказал: «Если вам FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов CША) будет мешать, вы напрямую сообщите об этом мне». Получается, что тех, кто предлагает тщательно проверять вакцину, соблюдать все положения протоколов, обвиняют во вредительстве. Трамп рубит на корню любую попытку осторожного подхода к разработке вакцины или лекарств от ковида. К примеру, когда глава CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний) усомнился в эффективности препарата от малярии гидроксихлорохина в отношении ковида, то он сразу же был уволен. Кстати, недавно ВОЗ запретила испытание этого препарата в лечении ковида из-за того, что появились данные о возможных смертельных побочных явлениях. Такое шапкозакидательское отношение к разработке вакцины наблюдается и в России. Там тоже докладывают, что уже до сентября завершат исследования на добровольцах и пустят вакцину в производство. Я однозначный сторонник вакцинации, но настораживает очень уж необдуманный подход к этому делу, попытка с бухты-барахты создать препарат. Очень грустно, если такая вакцина будет поставлена в производство.

Хочется верить в то, что будет создана эффективная и безопасная вакцина. Однозначно, что если привить большую часть населения страны, то это приведет к коллективному иммунитету и прекращению эпидемии. Но такая массовая вакцинация затруднена в некоторых странах. Скажем, в обществах, где у антипрививочников нет серьезного политического веса, таких как КНР, массовые прививки возможны без проблем. А в США и России, где много антипрививочников и общество не такое дисциплинированное, боюсь, что не удастся вакцинировать большинство. Не исключено, что в странах, где не будет массовой вакцинации, вирус будет еще долго циркулировать.

К большому сожалению, у антипрививочников в мире, и в частности в США, очень сильное влияние на политиков. К примеру, из-за отказов в прививках в США часто происходят вспышки заболевания корью.

- Уже две европейские страны - Словения и Черногория объявили о победе над COVİD-19. Что означает победа одной страны в условиях пандемии?

- Возможно, в Словении и Черногории считают, что враг у них в стране разбит, но на деле враг все-таки не повержен полностью. В этих странах нет случаев инфицирования, но им, как и другим, придется бросить колоссальные силы и средства на поддержание такого состояния.

- В Азербайджане открываются кафе и рестораны. И всех в связи с этим интересует вопрос контактного пути заражения. Этот путь все еще оспаривается учеными. Так можно ли заполучить инфекцию через продукты и готовые блюда?

- Контактное заражение возможно, но все же воздушно-капельный путь, когда вирус часами остается в воздухе, является наиболее вероятным. Вирус на предметах очень быстро теряет жизнеспособность. По всей видимости, через еду может произойти заражение, скажем, при кашле и чихании на продукты и блюда. Есть данные о том, что вирус находят не только в клетках верхнего и нижнего респираторного тракта, но и в кале человека. Поэтому очень важно, чтобы все, особенно повара, официанты и другие работники ресторанов были в масках и перчатках.