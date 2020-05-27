В Баку разоблачили лжесотрудника службы госохраны

Полиция разоблачила мужчину, представлявшегося сотрудником Особой службы государственной охраны. Как сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана, сотрудники Полка полиции быстрого реагирования, дежурившие на территории Ясамальского района, 28 мая примерно в 3 часа ночи обнаружили сидевшего на тротуаре у края дороги пьяного человека в военной форме с раной на голове.

Он представился командиром подразделения Особой службы государственной охраны. Стражи порядка вызвали врачей станции скорой помощи на место происшествия, чтобы ему оказали помощь.

Мужчина не смог предъявить служебного удостоверения, чем вызвал у сотрудников полиции обоснованные подозрения, поэтому после оказания первой медицинской помощи он был доставлен в 29-й отдел полиции Ясамальского РУП.

В ходе разбирательства выяснилось, что задержанный - житель села Джорарх Агдашского района Эльмир Ахмедов и он не является сотрудником госслужбы. Э.Ахмедов признался, что использовал форму для беспрепятственного прохождения контрольных постов в период особого карантинного режима.

В ходе расследования также установлено, что Э.Ахмедов разыскивается Агдашским РОП за уклонение от исполнения гражданско-правовых обязательств.

По факту проводятся соответствующие разбирательства, по результатам которых будет дана правовая оценка.