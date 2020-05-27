Новая вспышка COVID-19 в Южной Корее

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея за сутки увеличилось на 79, составив 11 344. Об этом сообщил Центр контроля и профилактики заболеваний при минздраве страны.

В столичном регионе зафиксировано 65 случаев. Самый большой рост заболеваемости за последние два месяца связан с новым очагом инфекции в логистическом центре крупнейшего южнокорейского интернет-магазина Coupang в городе Пучхоне провинции Кёнгидо. Там выявлены 69 заболевших, власти ожидают дальнейшего роста, передает ТАСС.

Как выяснилось, администрация логистического центра нарушала основные карантинные требования, в частности не соблюдалось расстояние между посетителями служебной столовой.

Из-за растущей обеспокоенности по поводу новой волны коронавирусной инфекции около 560 школ и детских садов в среду не возобновили работу.