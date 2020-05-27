Имран Хан Ильхаму Алиеву: народ Пакистана не забудет эту доброту азербайджанских братьев

"Выражаю признательность за принятое Азербайджаном решение о выделении Пакистану гуманитарной помощи на сумму один миллион долларов США для активизации наших усилий в борьбе со смертоносной пандемией COVID-19. В такое сложное время столь продуманный жест служит проявлением наших тесных и братских отношений. Пакистанский народ никогда не забудет эту доброту азербайджанских братьев", - говорится в письме премьер-министра Исламской Республики Пакистан Имрана Хана президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает АзерТАдж.

Премьер-министр Пакистана также поздравил главу азербайджанского государства "с успешно проведенным недавно саммитом Контактной группы Движения неприсоединения, посвященным борьбе с глобальной угрозой COVID-19. Это была своевременная инициатива. Для принятия эффективных глобальных ответных мер нам необходимо быть вместе, осуществлять совместную стратегию, основанную на скоординированном и едином механизме исполнения".

Далее Имран Хан еще раз выразил Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу "признательность за демонстрацию такой солидарности в священный месяц Рамазан".