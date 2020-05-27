США вновь нацелились на сирийскую нефть

Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о выводе войск с нефтяных месторождений в Сирии, американская сторона вновь нацелилась на нефть. Об этом пишет турецкое агентство «Анадолу».

По данным местных источников, Вашингтон усиливает свое присутствие на территориях, подконтрольных террористическим Отрядам народной самообороны (YPG/PKK). Отмечается, что последние три месяца США дважды в неделю перебрасывали на военные базы в Сирии транспортные средства, и в каждом конвое насчитывалось 50-100 фур.

Кроме того, агентство напомнило о расширении американских военных баз на территории месторождений Таль-Байдар в Хасеке и Аль-Омар в Дейр-эз-Зоре — там были также установлены камеры и системы безопасности.

О том, что США решили расширить две крупнейшие базы в Сирии, сообщалось в начале февраля. Отмечалось, что тем самым Вашингтон продолжит сохранять свое присутствие в районе нефтяных месторождений региона.