И в Грузии запретили гидроксихлорохин

Грузинские медики изъяли гидроксихлорохин из списка препаратов, которыми лечат пациентов, инфицированных новым коронавирусом. Об этом заявил директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

"Грузия временно приостановила использование "Плаквенила" (гидроксихлорохин), пока Всемирная организация здравоохранения и ее специальная комиссия не опубликуют окончательное заключение о безопасности вещества для заразившихся коронавирусом. ...Изъятие из использования соответственно означает, что "Плаквенил" больше не употребляется, он больше не будет назначаться новым пациентам", - приводит ТАСС слова Церцвадзе.

На вопрос, не угрожает ли опасность жизни тех пациентов, которых уже лечили гидроксихлорохином, Церцвадзе ответил, что в Грузии в связи с использованием этого медикамента никаких побочных эффектов не было зафиксировано. По его словам, грузинские медики продолжат лечение зараженных коронавирусом препаратом "Лопинавир" и "Ритонавир".

25 мая генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что организация временно приостановила испытания гидроксихлорохина и хлорохина при лечении инфицированных коронавирусом.

Гидроксихлорохин ("Плаквенил") - противомалярийный препарат, оказывающий умеренное противовоспалительное действие при аутоиммунных заболеваниях.

Отметим, что накануне во Франции запретили лечить пациентов с COVID-19 гидроксихлорохином.

19 мая президент США Дональд Трамп заявлял, что в последнее время каждый день принимает таблетку гидроксихлорохина, который он сам рекламировал как средство от коронавируса.