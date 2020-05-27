Полад Бюльбюльоглу: «Мирные переговоры не могут продолжаться бесконечно»

«Азербайджан уже 30 лет находится в состоянии войны с соседней Арменией. Армения удерживает под оккупацией 20 процентов наших территорий». Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу на пресс-конференции, проведенной в агентстве ТАСС и посвященной перспективам развития отношений между Россией и Азербайджаном.

«Мы согласны с призывом руководства ООН к миру, выдвинутым в связи с эпидемиологической ситуацией в мире. Но прежде всего четыре резолюции Совета Безопасности ООН должны быть обязательно выполнены. Однако эти резолюции не выполняются. Мы привержены мирному урегулированию карабахского вопроса. Но мирные переговоры не могут продолжаться бесконечно. Это должны учитывать все наши партнеры, соседи в регионе и прежде всего руководство Армении», - подчеркнул дипломат.

Полад Бюльбюльоглу напомнил о прошлогоднем выступлении президента Азербайджана Ильхама Алиева в клубе «Валдай»: «По приглашению Владимира Путина президент Азербайджана Ильхам Алиев, король Иордании, президенты Казахстана и Филиппин приняли участие в пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Там президент Ильхам Алиев еще раз довел до сведения мировой общественности позицию Азербайджана в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, указал единственный путь урегулирования данного конфликта в рамках международного права. Поэтому мы ждем поддержки от других наших партнеров, других стран мира и, конечно же, от трех стран - сопредседателей Минской группы ОБСЕ».