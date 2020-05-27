Иран: обеспечим себя ядерным топливом и без России

"Наше топливо поступает к нам без каких-либо проблем из России каждый раз, когда это необходимо. Если же топливо закончится, в будущем мы будем в состоянии производить его без опоры на какую-либо другую страну", - цитирует РИА Новости Камальванди.

Он также коснулся реконфигурации реактора в Араке, которым занимаются Великобритания и Китай (реактор должен быть переоборудован таким образом, чтобы его нельзя было использовать для наработки оружейного плутония), заявив, что санкции США и ситуация с реализацией ядерной сделки сказались на процессе: он идет спокойно, но идет.

"Мы недовольным скоростью работ, они могли бы идти как быстрее, так и лучше", - сказал Камальванди.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что США прекращают все исключения из санкций для иранского мирного атома, не считая 1-го энергоблока Бушерской АЭС, для которого исключения продлены на 90 дней. Это одни из последних послаблений, введенных в отношении Ирана в соответствии с ядерной сделкой 2015 года.