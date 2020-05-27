В ООН предупредили о катастрофических финансовых последствиях пандемии

Пандемия коронавируса может привести к катастрофическим последствиям для мировой экономики, если не принять срочные меры. Такое заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на проходящем в видеоформате мероприятии высокого уровня по финансированию развития в условиях пандемии и после нее.

"Если мы не начнем действовать сейчас, пандемия коронавируса вызовет невероятные разрушения и страдания по всему миру", - отметил генсек. "Голод достигнет исторических масштабов. Еще более 60 млн человек окажутся в состоянии крайней нищеты. До половины всех мировых трудовых ресурсов - 1,6 млрд человек - без заработка", - перечислил он возможные последствия, передает ТАСС.

По словам Гутерриша, падение уровня мирового производства может составить $8,5 трлн, это станет самым резким сокращением со времени Великой депрессии 1930-х годов.

"Пандемия продемонстрировала нашу хрупкость, - констатировал глава ООН. - Несмотря на все технологические и научные достижения последних десятилетий, мы находимся в беспрецедентном гуманитарном кризисе, вызванном микроскопическим вирусом".

"Это сложное и опасное время. Мы должны пройти его со всей настойчивостью, серьезностью и ответственностью", - призвал Гутерриш. Он подчеркнул, что "преодоление распространения коронавируса и скорейшее восстановление будет стоить денег". "Но без них цена будет намного выше", - заключил генсек.