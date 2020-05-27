Ограничения по COVID-19 сохранятся в Москве до появления вакцины

Режим ограничений, введенный в Москве из-за ситуации с распространением коронавируса, сохранится до появления вакцины. Заявление об этом сделал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24».

«Я боюсь, что режим самосохранения, вот этих ограничений санитарных, он будет длиться долго — до того, как мы вакцину не получим», — сказал он.

Ранее режим повышенной готовности в Москве был продлен до 14 июня. При этом с 1 июня в столице разрешены прогулки по паркам, занятия спортом на свежем воздухе. Также в городе снова заработают непродовольственные магазины.

При этом в Москве запрещены массовые мероприятия, остаются закрытыми рестораны и кафе.