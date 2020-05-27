Трамп решил рассказать школьникам о Холокосте

Американские школьники по всей стране начнут получать больше знаний о зверствах, совершенных во время Холокоста после того, как президент США Дональд Трамп подпишет новый законодательный проект. Об этом сообщает Newsweek.

Новый закон об образовании, который был одобрен палатой представителей Конгресса США еще в январе, должен быть подписан главой Белого дома в четверг, 28 мая. Согласно законопроекту, в течение последующих пяти лет из бюджета будут выделяться средства на развитие образовательных программ, связанных с холокостом, а также организацию региональных рабочих групп, нацеленных на помощь учителям средних и старших классов включить новую общеобразовательную программу в учебный план.

Ранее Антидиффамационная лига (ADL) опубликовала отчет, согласно которому в прошлом году в США было зарегистрировано рекордное количество антисемитских инцидентов. В отчете говорится, что в 2019 году в стране было зарегистрировано в общей сложности 2 107 подобных случая, в число которых вошли вандализм, домогательства и нападения. Показатель оказался на 12 процентов выше, чем в 2018 году.

В период с 1941 по 1945 год еврейский народ подвергся геноциду со стороны нацистской Германии. Согласно некоторым данным, преднамеренная попытка полного истребления народа привела к уничтожению около трети еврейского населения мира.