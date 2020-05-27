Мария Захарова поздравила азербайджанский народ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова поздравила азербайджанский народ по случаю 28 Мая – Дня Республики.
«Пользуясь случаем, поздравляю наших азербайджанских друзей с их национальным праздником – Днем Республики. По традиции, поздравительные письма направили руководству Азербайджана президент России, глава правительства, главы обоих парламентских крыльев и министр иностранных дел», - сказала официальный представитель МИД России сегодня на традиционном брифинге.