Шэн Сию, специально для haqqin.az 19:15

Обострился территориальный спор Индии и Китая в Ладакхе. Китай разместил возле спорной границы 5000 солдат и бронетехнику, Индия тоже стягивает войска и артиллерию в этот район. Переговоры дипломатов об урегулировании ситуации 22 и 23 мая окончились безрезультатно.

По странному совпадению, в эти же дни в Конгресс США поступил законопроект H.R.6948, который предоставляет американскому президенту право признать независимость Тибетского автономного района от КНР. Далеко в Гималаях, на самом севере Индии, за снежными перевалами Великого Гималайского Хребта, расположен суровый мистический малозаселенный регион, который называется Ладакх, так называемый «малый Тибет». В древние и средние века через него проходило южное ответвление Великого Шелкового пути, а буддийские паломники строили здесь монастыри и возводили культовые сооружения. Сегодня – это арена противостояния Индии и Китая, каждый из которых претендует на этот стратегически значимый участок горной территории на севере Кашмира. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах. Самое серьезное за последние годы противостояние между двумя странами произошло летом 2017 года, когда рабочие из Китая приступили к прокладке автомобильного шоссе через спорное плато Доклам — горный участок на схождении границ Китая, Индии и Бутана. Тогда власти Бутана выразили протест, который был проигнорирован китайской стороной. После этого в дело вмешалась Индия: ее военнослужащие перешли государственную границу и после короткой стычки вытеснили с плато военных КНР. Спустя несколько месяцев, после серии консультаций внешнеполитические ведомства Индии и КНР сообщили о достижении договоренности по разведению сил в Докламе.

Как сообщают индийские СМИ, за минувшие дни в Ладакх перемещены дополнительные батальоны, призванные заменить в тылах войска, перемещенные к «местам противостояния с Народно-освободительной армией Китая». Часть подразделений базирующейся в столице территории, городе Лехе, пехотной дивизии выдвинулись в «районы оперативной готовности», а произошло это после того, как регион посетил главком индийских сухопутных войск генерал Манодж Мукунд Нараване. Пока напряженность выливается в рукопашные схватки. 10 мая местом массовой драки стал пограничный переход Нату-ла. На высоте более пяти тысяч метров пограничники двух стран несколько часов вели ожесточенный рукопашный бой, не применяя огнестрельное оружие, а забрасывая друг друга камнями. По разным данным, в столкновении принимали участие от 150 до 250 человек. В заявлении индийского армейского командования говорится, что в результате инцидента ранения получили 11 пограничников. Китайская сторона о пострадавших не сообщает. Несколькими днями раньше, в ночь с 5 на 6 мая на другом участке линии разграничения сторон, в Восточном Ладакхе, на северном берегу озера Пангонг-Цо, где в 1962 году происходило одно из ключевых сражений китайско-индийской войны, в рукопашной сошлись до 400 военнослужащих с обеих сторон. Два года назад, когда в Китае по инициативе председателя КНР Си Цзиньпина прошла его первая неформальная встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в Пекине и Нью-Дели заговорили о «духе Уханя» - по иронии судьбы местом встречи лидеров двух стран стал тот самый Ухань в китайской провинции Хубэй, который позднее оказался эпицентром пандемии и стал печально известен во всем мире.

Но, судя по последним событиям в «малом Тибете», в Индии этот дух, воспользовавшись обострением американо-китайских отношений, решили изгнать. Заодно уж – подыграв Вашингтону, поскольку уж кто-кто, а американцы о Тибете как болевой точке Китая помнят всегда. Гонконг и Синьцзян-Уйгурский автономный район – это знакомо, привычно и уже, в общем-то, приелось. А вот Тибет – кусочек для информационной войны и политического давления на Пекин – кусочек весьма лакомый, хотя бы потому, что для буддистов мира здесь – родина и сердце их религии. Тибет, кстати, был первой точкой, по которой США атаковали Китай еще в 50-х годах прошлого столетия, когда Вашингтон активно поддержал т.н «Тибетское восстание», а Далай-лама XIV, переодевшись солдатом, бежал в Индию. Поэтому нет ничего удивительного, что тема «меньшинств» и «национальных окраин» станет в ближайшее время одним из фронтов пропагандистской атаки на Китай. К слову, вчера Палата представителей Конгресса США практически единогласно приняла законопроект, позволяющий вводить санкции в отношении китайских должностных лиц, которые, по мнению Вашингтона, притесняют уйгуров и другие группы мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. Примечательно, что в данном вопросе проявилось редкое единодушие республиканцев и демократов - 413 конгрессменов выступили в поддержку инициативы и только один против. Что в очередной раз доказывает: антикитайский консенсус американских элит достигнут и укрепляется. А, значит, для Пекина сейчас уже безразлично – останется ли Трамп на второй срок или же нет – все равно лучше от этого американо-китайские отношения не станут. Естественно, что в клубке интриг, который сейчас закручивается вокруг «малого» и «большого» Тибета, не обойдется без Индии. Правда, по поводу обострения обстановки на индийско-китайской границы главнокомандующий индийской армией генерал Манодж Мукунд Нараване вчера заявил, что не следует «слишком вдаваться в подробности» недавних столкновений между Индией и Китаем, поскольку «ничего не вызывает беспокойства».