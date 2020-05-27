Антирекорд коронавируса в Азербайджане: 191 зараженный за сутки их стало 1 681
В Азербайджане выявлен 191 новый случай заражения коронавирусом, 125 пациентов вылечились и были выписаны домой, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.
В Оперативном штабе также сообщают о смерти пациентов 1954 и 1956 годов рождения.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 4 759 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 3 022 человека вылечились, 56 скончались, 1 681 продолжает лечение в больницах особого режима.
Состояние 53 из них тяжелое, 62 – средней тяжести, у остальных состояние стабильное.
За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 284 669 тестов.