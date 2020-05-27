Трамп назвал коронавирус «подарком из Китая»
Президент США Дональд Трамп назвал коронавирус «подарком из Китая». Об этом он написал в своем Twitter.
All over the World the CoronaVirus, a very bad “gift” from China, marches on. Not good!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 28, 2020
«Коронавирус - очень плохой "подарок" из Китая, продолжает шагать по всей планете. Нехорошо!» — написал он.
14 мая Трамп уже пригрозил, что из-за ситуации с пандемией COVID-19 Вашингтон может порвать отношения с Пекином. По его словам, такое решение привело бы к экономии 500 миллиардов долларов.
Пекин не раз подвергался резкой критике в Вашингтоне. В марте президент США обвинил Китай в несвоевременном информировании мирового сообщества о вспышке коронавируса. По его словам, было бы лучше, если бы власти других стран знали об этом на несколько месяцев раньше.