Кафе и рестораны Франции возобновляют работу

Правительство Франции приняло решение в рамках снятия режима карантина отменить со 2 июня запрет на работу кафе и ресторанов. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в четверг премьер-министр страны Эдуар Филипп, объявляя новую, вторую по счету серию мер по отмене ограничений, введенных ранее в связи с пандемией коронавируса.

"Рестораны и кафе открываются во всех департаментах, за исключением оранжевой зоны более интенсивного распространения вируса, где у них будут открыты только террасы", - сказал премьер.

Он пояснил, что при этом будут сохраняться введенные ограничения, устанавливающие, что в помещении не должно находиться более 10 человек.