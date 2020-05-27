150 тысяч итальянцев победили коронавирус

Число жителей Италии, зараженных коронавирусом на данный момент, упало до 47 986, говорится в сводке службы гражданской обороны за четверг. За сутки зараженных стало меньше на 2980.

Выздоровевшими от коронавируса за сутки объявлены 3503 человека. Их число достигло 150 604.

Число скончавшихся вследствие заражения COVID-19 за сутки выросло на 70 человек до 33 142.

Накануне умерли 117 человек, что несколько больше показателей последних дней.

Сейчас в лечебных учреждениях с подтвержденным заражением остаются 7379 жителей Италии, за сутки их число сократилось на 350.

Общее число случаев заражения коронавирусом, включая выздоровевших и скончавшихся, возросло на 593 до 231 732. В среду сообщалось о 584 новых случаях. Рекордно низкий прирост заражений зарегистрирован в понедельник, когда новых случаев оказалось 300.