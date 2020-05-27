Назван самый популярный вид путешествий после пандемии коронавируса

Эксперт ожидает, что этот вид путешествий станет наиболее популярным, поскольку туристы станут избегать мест скопления людей, в том числе популярных пляжей и морских курортов. «Будет бум путешествий в сельские районы. Испания уже сообщила о том, что 70 процентов от всех бронирований приходится на поездки в сельскую местность», — уточнил Пололикашвили.

Он отметил, что новая тенденция станет позитивным событием, так как начнет приносить доходы непопулярным среди туристов районам. «Мы убеждены в том, что это долгосрочная тенденция, которая будет дополнительно стимулировать кризис из-за коронавируса», — пояснил представитель UNWTO, добавив, что в ближайшие годы поездки в горы и деревни станут очень востребованы.

Кроме того, он считает, что у отдыхающих появятся новые приоритеты при выборе зарубежных направлений для отпуска. По заверениям Пололикашвили, теперь туристы будут уделять пристальное внимание качеству местного здравоохранения.