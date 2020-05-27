Коронавирус в Турции: 160 тысяч инфицированных

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Турции возросло за сутки более чем на 1,1 тыс. и превысило 160 тыс. Такие данные привел в четверг министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

"За последние 24 часа сделано 33 559 тестов, выявлено 1 182 новых случая заражения коронавирусом. Умерли 30 человек. Теперь общее число умерших составляет 4 461, а инфицированных - 160 979", - написал он на своей странице в Twitter.

Коджа добавил, что выздоровели 124 369 человек.

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