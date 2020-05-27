Коронавирус в Турции: 160 тысяч инфицированных
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Турции возросло за сутки более чем на 1,1 тыс. и превысило 160 тыс. Такие данные привел в четверг министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.
Test sayısı düne göre 1,6 oranında arttı. Yeni vaka sayısı öngörülebilir seviyede. İyileşen hasta sayımızsa dünden 290 fazla. Gelecek günler, MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALININ HER İKİSİNE BİRLİKTE uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/0dDAqOFQQu— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 28, 2020
"За последние 24 часа сделано 33 559 тестов, выявлено 1 182 новых случая заражения коронавирусом. Умерли 30 человек. Теперь общее число умерших составляет 4 461, а инфицированных - 160 979", - написал он на своей странице в Twitter.
Коджа добавил, что выздоровели 124 369 человек.