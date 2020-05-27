Трамп об умерших от COVID-19 ста тысячах американцев: печальный рубеж

Президент США Дональд Трамп прокомментировал рост числа жертв коронавируса в США до ста тысяч человек. Об этом он написал в Twitter.

Глава Белого дома выразил соболезнования семьям умерших из-за коронавируса и назвал "печальным рубежом" превышение вышеуказанной отметки по смертям от COVID.

"Мы только что достигли очень печального рубежа в 100 тыс. смертей по пандемии коронавируса. Я бы хотел выразить глубочайшие соболезнования всем семьям и друзьям скончавшихся", - написал американский лидер.